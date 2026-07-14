REACH gesa anjakan paradigma dasar perumahan

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KUALA LUMPUR: Ketua Penyelaras Pusat Sumber Untuk Kemajuan Masyarakat dan Perumahan (REACH) Dato’ Iskandar Abdul Samad

menggesa kerajaan melakukan anjakan paradigma dalam dasar perumahan negara.



Iaitu kata beliau, dengan beralih kepada pendekatan berasaskan permintaan sebenar (demand-driven), berikutan sebanyak 32,800 unit kediaman siap dibina bernilai RM16.3 bilion masih tidak terjual setakat suku pertama tahun 2026.

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Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Athirah Sabu mendedahkan perkara itu yang ketika menjawab pertanyaan berkaitan di Dewan Rakyat pada 29 Jun lalu.

Kata Iskandar, itu membuktikan Malaysia bukan sekadar berdepan isu kekurangan rumah, sebaliknya berdepan kelemahan dalam aspek perancangan perumahan negara.

Menurut beliau, rumah yang dibina tidak lagi sepadan dengan permintaan sebenar pasaran, kemampuan rakyat serta keperluan mengikut lokasi.

“Malangnya, ketika puluhan ribu unit rumah masih tidak terjual, ramai rakyat Malaysia khususnya dalam kalangan B40 dan M40 terus menyewa, tinggal bersama ibu bapa atau menangguhkan hasrat memiliki rumah sendiri.

“Keadaan ini berlaku kerana harga rumah tidak sepadan dengan pendapatan, lokasi yang kurang strategik serta kesukaran mendapatkan pembiayaan,” ujarnya dalam satu kenyataan kepada HarakahDaily, hari ini.

Beliau berkata, keadaan tersebut membuktikan kejayaan dasar perumahan negara tidak lagi boleh diukur semata-mata berdasarkan jumlah rumah yang berjaya dibina.

Sebaliknya tegas Dato’ Iskandar, kejayaan sebenar ialah apabila lebih ramai rakyat berjaya memiliki rumah yang sesuai dengan keperluan, kemampuan kewangan serta lokasi berhampiran tempat mereka bekerja dan membesarkan keluarga.

Sehubungan itu beliau berkata, REACH mengalu-alukan komitmen kerajaan untuk membina lebih banyak rumah mampu milik di bawah Rancangan Malaysia Ketiga Belas (RMK13).

Namun tegas bekas EXCO Perumahan Selangor itu, pembinaan rumah baharu semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah sekiranya pendekatan perancangan sedia ada tidak diubah.

“Sudah tiba masanya Malaysia melakukan anjakan paradigma dalam perancangan perumahan negara. Pendekatan yang hanya menumpukan kepada sasaran pembinaan perlu digantikan dengan pendekatan berpandukan permintaan sebenar (demand-driven).

“Iaitu pembangunan yang dirancang berdasarkan data penduduk, corak permintaan, peluang pekerjaan, jaringan pengangkutan awam dan kemampuan isi rumah di sesuatu kawasan,” katanya.

Menurut beliau, sebelum sesuatu projek perumahan diluluskan, kerajaan perlu memastikan analisis permintaan menyeluruh dilaksanakan bagi mengelakkan pembinaan rumah di lokasi kurang mendapat sambutan atau menawarkan jenis serta harga rumah yang tidak memenuhi keperluan pasaran setempat.

Selain memperbaiki aspek perancangan, Iskandar berkata, kerajaan juga perlu memperkukuh sistem pembiayaan perumahan agar lebih ramai rakyat berpeluang memiliki rumah pertama.

“Tidak wajar ribuan rumah kekal tidak terjual, sedangkan ramai rakyat yang mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap masih gagal memiliki rumah pertama kerana tidak memenuhi syarat pembiayaan institusi kewangan,” ujarnya.

Beliau turut berpandangan kadar pemilikan rumah dalam kalangan rakyat perlu dijadikan petunjuk utama kejayaan dasar perumahan negara.

Katanya, lambakan rumah yang tidak terjual seharusnya menjadi peringatan bahawa sasaran membina rumah semata-mata tidak semestinya membawa kepada peningkatan kadar pemilikan rumah.

“Perumahan bukan sekadar komoditi ekonomi. Ia merupakan keperluan asas yang menyumbang kepada kesejahteraan keluarga, pembangunan masyarakat dan kestabilan negara.

“Oleh itu, dasar perumahan negara hendaklah dirangka berasaskan keperluan sebenar rakyat dan bukannya semata-mata memenuhi sasaran pembinaan,” ujarnya.

Bagi merealisasikan perubahan tersebut, Iskandar mengemukakan lima syor kepada kerajaan bagi memperbaiki dasar perumahan negara.

Menurut beliau, syor tersebut ialah mewajibkan setiap projek perumahan baharu disokong oleh analisis permintaan dan kemampuan isi rumah sebelum kelulusan diberikan.

“Selain itu, kerajaan disaran menilai semula lokasi projek supaya berhampiran pusat pekerjaan, pengangkutan awam dan kemudahan asas, di samping memperkenalkan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel kepada pembeli rumah pertama,” ujarnya.

Kerajaan juga gesanya, perlu mengurangkan ketidakpadanan antara rumah yang dibina dengan permintaan sebenar melalui perancangan berasaskan data serta menjadikan kadar pemilikan rumah rakyat sebagai petunjuk utama kejayaan dasar perumahan negara.

Iskandar menegaskan bahawa cabaran utama sektor perumahan negara hari ini bukan lagi sekadar membina lebih banyak rumah, sebaliknya memastikan setiap rumah yang dibangunkan benar-benar memenuhi keperluan, berada di lokasi sesuai dan mampu dimiliki oleh rakyat. – HARAKAHDAILY 14/7/2026

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