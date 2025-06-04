Khutbah Aidiladha 1446H Tuan Guru Abdul Hadi Awang

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KHUTBAH pertama

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اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، وَلِلّٰهِ الۡحَمۡدُ.

والشكر على نعمة الإسلام، وخير الأمم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير.

والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.

فيا عباد الله! اتقوا الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

WAHAI hamba-hamba Allah, bertaqwalah kamu semua kepada Allah dan carilah bekalan! Maka, sesungguhnya, sebaik-baik bekalan ialah bertaqwa kepada Allah.

Marilah kita bersama para jemaah haji yang sedang berhimpun menunaikan ibadat haji di Makkah menyahut seruan Allah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS mengikut firman Allah SWT:

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧ لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ٢٨

“Dan berserulah kepada manusia supaya mengerjakan ibadat haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki kenderaan unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (27) Supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah, pada hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternakan. Maka, makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (28)” [Surah al-Hajj: 27–28]

Ibadat haji terkandung dalamnya ibadat harta, jasad, dan roh, di samping mentarbiah diri dengan sifat taqwa, syukur, dan sabar apabila menghadapi ujian Allah, membelanjakan harta melalui kepenatan musafir, dan bergaul dengan jemaah haji dari seluruh pelosok dunia.

Firman Allah SWT:

ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧

“Musim haji ialah beberapa bulan yang dimaklumi. Sesiapa yang menetapkan niatnya mengerjakan haji, maka tidak boleh bercakap lucah, berbuat fasiq, dan berkelahi semasa mengerjakan haji. Dan apa-apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, nescaya Allah mengetahuinya. Carilah bekalan; sesungguhnya, sebaik-baik bekalan itu ialah bertaqwa kepada Allah. Dan bertaqwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang berakal!” [Surah al-Baqarah: 197]

Kepada mereka yang tidak ada peluang mengerjakan haji, hendaklah bersama menyambut hari raya dengan ibadat solat dan bertakbir serta mengeratkan hubungan persaudaraan.

Disambut hari yang mulia ini juga dengan menghidupkan syiar tauhid, mengesakan ibadat kepada Allah sahaja dalam seluruh kehidupan, dengan menolak dan menentang segala bentuk syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.

Kepada mereka yang mampu melakukan ibadat korban, penuhkanlah dengan kebajikan bersama bergotong-royong menguruskan korban. Jangan melakukan amalan mengambil upah urusan korban, nanti akan menghilangkan roh kebajikannya dan mengurangkan hak yang patut dibahagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Firman Allah SWT:

قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ دِينٗا قِيَمٗا مِّلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٦١ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣

“Katakanlah, ‘Sesungguhnya, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus (betul), iaitu agama yang benar (Islam), agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk dalam kalangan orang-orang Musyrik.’ (161) Katakanlah, ‘Sesungguhnya, solatku, ibadatku (termasuk ibadat korban), hidupku, dan matiku hanya kerana Allah, Tuhan yang menjadikan alam dan mentadbirnya. (162) Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah aku diperintahkan, dan aku ialah orang-orang pertama menyerah diri (Islam) kepada Allah.’ (163)” [Surah al-An‘am: 161–163]

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah!

Nabi Ibrahim AS ialah teladan seorang yang beristiqamah mempertahankan aqidah tauhid dan menentang syirik bertuhankan yang lain daripada Allah. Baginda juga menghadapi raja yang zalim, Namrud yang memerintah dunia dengan berlagak menjadi tuhan, menyesatkan rakyat untuk menyembahnya, dan menyembah patung berhala, sehingga Ibrahim dihukum bakar di dalam api yang besar, namun Allah menyelamatkannya dengan mukjizat.

Kemudian, Baginda dihalau oleh ayahnya dan raja yang zalim itu, sehingga terpaksa berhijrah ke negeri yang jauh bersama keluarga dan mereka yang beriman bersamanya.

Keislaman Ibrahim AS diuji oleh Allah untuk melakukan apa-apa sahaja perintah, termasuk mengorbankan anak kesayangan serta meletakkan anak dan isterinya di Makkah yang terpencil; tiada manusia serta tiada makanan dan minuman, namun tetap percaya kepada rahmat Allah dan keadilan-Nya.

Baginda turut diperintahkan untuk mendirikan Kaabah yang menjadi kiblat kepada seluruh manusia yang beribadat kepada Allah, di samping dikurniakan rezeki manusia yang datang dari seluruh pelosok dunia.

Firman Allah SWT:

وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٣٠ إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢

“Dan sesiapa yang benci kepada agama Ibrahim, nescaya dia membodohkan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya, Kami memilih Ibrahim di dunia menjadi rasul, dan di akhirat nanti, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh (tinggi martabatnya). (130) Ingatlah apabila Tuhannya berkata kepadanya, ‘Serahkanlah dirimu (Islamlah)!’ Ibrahim membalas, ‘Aku Islam kerana Tuhan Pencipta alam dan Pentadbirnya.’ (131) Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya dan Nabi Ya‘qub juga berpesan sepertinya, ‘Wahai anak-anakku, sesungguhnya, Allah telah memilih kepadamu satu agama (Islam), dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam!’ (132)” [Surah al-Baqarah: 130–132]

Islam ialah agama semua anbiya’. Fahamilah bahawa Islam itu ialah menyerah diri dengan memperhambakan diri kepada Allah dalam urusan ibadat dan cara hidup. Bukan sahaja menyembah dalam melakukan upacara ibadat, malah termasuk menolak segala ideologi, teori, dan undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah yang dicipta oleh manusia.

Firman Allah SWT:

أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ … ٢١

“Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu (yang lain daripada Allah) yang mengadakan hukum dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah?…” [Surah al-Shura: 21]

Firman Allah SWT:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ … ٣١

“Mereka mengambil paderi-paderi dan pendeta-pendeta mereka menjadi tuhan-tuhan selain Allah (mengubah hukum Allah dan mengadakan hukum rekaan sendiri)…” [Surah al-Tawbah: 31]

Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah!

Oleh sebab semua agama memuja Nabi Ibrahim AS, maka ada dalam kalangan orang bukan Islam dan disokong oleh beberapa negara Islam yang sesat, menubuhkan agama baharu yang bernama agama Abraham; mengumpulkan Islam, Yahudi, Nasara (Kristian), dan Musyrikin. Allah SWT telah menolak kumpulan ini dengan firman-Nya:

مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٦٧

“Tidak sekali-kali Nabi Ibrahim menganut agama Yahudi dan agama Nasrani, tetapi dia menganut agama Islam, dan dia juga tidak menganut agama Musyrikin.” [Surah Ali ‘Imran: 67]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥

“Sesiapa yang mencari agama selain Islam, nescaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi.” [Surah Ali ‘Imran: 85]

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِالآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Khutbah kedua

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، وَلِلّٰهِ الۡحَمۡدُ.

أَشۡهَدُ أَن لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشۡهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهُۥ وَرَسُولُهُ. اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحۡبِهِ وَمَنۡ تَبِعَهُۥ وَنَصَرَهُ وَوَالَاهُ. أَمَّا بَعۡدُ:

فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، أُوصِيكُمۡ وَإِيَّاىَ بِتَقۡوَىٰ اللّٰهِ فَقَدۡ فَازَ الۡمُتَّقُونَ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوَىٰ.

Muslimin dan Muslimat sekalian!

Marilah pada hari raya ini, kita merasakan betapa besarnya ni‘mat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah SWT. Hanya kematian dalam iman dan Islam sahaja yang diredai oleh Allah sebagaimana firman-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam!” [Surah Ali ‘Imran: 102]

Pada hari ini juga, hendaklah kita ingat betapa besarnya ni‘mat persaudaraan yang dianjurkan dalam agama. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri.

Sabda Rasulullah SAW:

‌لَا ‌يُؤْمِنُ ‌أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

“Tidak beriman seseorang dalam kalangan kalian sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri.” [Riwayat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, No. 13, daripada Anas bin Malik]

Sehubungan dengan itu, hendaklah lahir dalam hati setiap orang Islam perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia, sama ada mereka yang ditimpa gempa bumi, dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran, mahupun wabak penyakit. Juga terhadap umat Islam yang sedang dijajah, dizalimi, dan dibunuh serta ditindas seperti yang sedang berlaku di Palestin, Myanmar, dan sebagainya.

Jika tidak mampu membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia yang dihadapi itu.

Muslimin dan Muslimat sekalian!

Pada hari yang mulia dan penuh berkat ini, marilah kita memperbanyak ucapan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui pelbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada Baginda dirakamkan melalui ucapan selawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah dalam al-Quran:

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦

“Sesungguhnya, Allah dan malaikat-Nya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya dengan sungguh-sungguh!” [Surah al-Ahzab: 56]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيۡتَ عَلَى إِبۡرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبۡرَاهِيمَ. وَبَارِكۡ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكۡتَ عَلَى إِبرَاهيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ فِي الۡعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللّٰهُمَّ اغۡفِرۡ لِلۡمُؤۡمِنِينَ وَالۡمُؤۡمِنَاتِ وَالۡمُسۡلِمِينَ وَالۡمُسۡلِمَاتِ، الۡأَحۡيَآءِ مِنۡهُمۡ وَالۡأَمۡوَاتِ. رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَذُنُوبَ وَالِدِينَا وَارۡحَمۡهُمۡ كَمَا رَبَّوۡنَا صِغَارًا. رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالۡإِيمَانِ، وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

اللّٰهُمَّ أَعِزَّ الۡإِسۡلَامَ وَالۡمُسۡلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرۡكَ وَالۡمُشۡرِكِين، وَالنِّفَاقَ وَالۡمُنَافِقِينَ، وَالظُّلۡمَ وَالظَّالِمِينَ. اللّٰهُمَّ إِنَّا نَجۡعَلُكَ فِى نُحُورِ أَعۡدَآئِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنۡ شُرُورِهِمۡ. اللّٰهُمَّ رُدَّ كَيۡدَهُمۡ عَلَى نُحُورِهِمۡ. اللّٰهُمَّ بَدِّدۡ شَمۡلَهُمۡ وَفَرِّقۡ جَمۡعَهُمۡ وَشَتِّتۡ كَلِمَتَهُمۡ وَزَلۡزِلۡ أَقۡدَامَهُمۡ، وَسَلِّطۡ عَلَيۡهِمۡ كَلۡبًا مِنۡ كِلَابِكَ.

اللّٰهُمَّ انۡصُرۡ إِخۡوَانَنَا الۡمُجَاهِدِينَ وَالۡمُسۡتَضۡعَفِينَ فِي فَلَسۡطِينَ، وَفِي غَزَّةِ، وَفِي الۡعِرَاقِ، وَفِي سُورِيَا، وَفِى كَشۡمِير، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ. اللّٰهُمَّ قَوِّ عَزَائِمَهُمۡ، وَاجۡمَعۡ كَلِمَتَهُمۡ، وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَهُمۡ، وَانۡصُرۡهُمۡ عَلَى أَعۡدَآئِهِمۡ.

اللّٰهُمَّ آتِ أَنۡفُسَنَا تَقۡوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنۡتَ خَيۡرُ مَنۡ زَكَّاهَا، أَنۡتَ وَلِيُّهَا وَمَوۡلَاهَا. اللّٰهُمَّ أَرِنَا الۡحَقَّ حَقًّا وَارۡزُقۡنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الۡبَاطِلَ بَاطِلًا وَارۡزُقۡنَا اجۡتِنَابَهُ. اللّٰهُمَّ أَصۡلِحۡ سُلۡطَانَنَا، وَأَئِمَّتَنَا وَوُلَاةَ أُمُورِنَا، وَاجۡعَلۡ وِلَايَتَنَا فِى مَنۡ خَافَكَ وَاتَّقَاكَ يَا رَبَّ الۡعَالَمِينَ.

رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ، إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ. رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ، وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ.

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحۡبِهِ وَسَلَّمۡ. وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِينَ.

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، وَلِلّٰهِ الۡحَمۡدُ.

خطبة عيد الأضحى 1446 هجرية

اوليه:

توان ݢورو حاج عبد الهادي أواڠ

خطبة ڤرتام

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، وَلِلّٰهِ الۡحَمۡدُ.

وَالشُّكْرُ عَلَى نِعْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَخَيْرِ الْأُمَمِ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْبَدْرُ الدُّجَى وَالسِّرَاجُ الْمُنِيرُ.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ. أَمَّا بَعْدُ.

فَيَا عِبَادَ اللَّهِ! اتَّقُوا اللَّهَ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى.

واهاي همبا–همبا الله، برتقواله كامو سموا كڤد الله، دان چاريله بكلن! مك سسوڠڬوهڽ سباءيق–باءيق بكلن اياله برتقوى كڤد الله.

ماريله کيت برسام ڤارا جماعة حاج يڠ سدڠ برهيمڤون منونايکن عبادة حاج دمکة مڽاهوت سروان الله يڠ داوچڤکن اوليه نبي إبراهيم عليه السلام مڠيکوت فرمان الله:

﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧ لِّيَشۡهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ٢٨﴾

دان برسروله كڤد ماءنسي سوڤايا مڠرجاکن عبادة حاج، نسچاي مريک اکن داتڠ کڤدمو دڠن برجالن کاکي، دان مناءيقي کندراءن اونتا کوروس يڠ داتڠ دري سݢنڤ ڤنجورو يڠ جاءوه. سوڤايا مريک مڽقسيکن ڤلباݢاي منفعة باݢي مريک دان سوڤايا مريک مڽبوت نام الله، ڤد هاري يڠ دتنتوکن اتس رزقي يڠ الله بريکن کڤد مريک بروڤا بيناتڠ ترنقن. مک، ماکنله سبهݢين درڤدڽ دان سبهاݢين لاݢي بريکنله اونتوق دماکن اورڠ -اورڠ يڠ سڠسارا دان فقير. [سورة الحج: 27-28]

عبادة حاج ترکندوڠ دالمڽ عبادة هرتا، جسد، دان روح، دسمڤيڠ منتربية ديري دڠن صفة تقوى، شکور دان صبر اڤابيلا مڠهادڤي أوجين الله، ممبلنجاکن هرتا ملالوءي کڤناتن مسافير، دان برݢاءول دڠن جماعة حاج دري سلوروه ڤلوسوق دنيا.

فرمان الله:

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٧﴾

موسيم حاج اياله ببراڤ بولن يڠ دمعلومي. سسياڤا يڠ منتڤ نيتڽ مڠرجاكـن حاج، مك تيدق بوليه برچاكڤ لوچه، بربوات فاسيق، دان بركلاهي سماس مڠرجاكـن حاج. دان اڤ-اڤ يڠ كامو كرجاكـن بروڤا كباجيقن، نسچاي الله مڠتهويڽ. چاريله بكلن؛ سسوڠڬوهڽ، سباءيق-باءيق بكلن ايت اياله برتقوى كڤد الله. دان برتقواله كڤدكو، واهي اورڠ-اورڠ يڠ برعقل.

[سورة البقرة: 197]

کڤد مريک يڠ تيدق اد ڤلواڠ مڠرجاکن حاج، هندقله برسام مڽمبوت هاري راي برݢمبيرا دان برشکور دڠن عبادة صلاة دان تکبير سرتا مڠيرتکن هوبوڠن فرساودارءن.

دسمبوت هاري يڠ مليا اين دڠن مڠهيدوڤکن شعار توحيد مڠساکن عبادة کڤد الله سهاج دالم سلوروه کهيدوڤن مريک، دڠن منولق دان مننتڠ سݢالا بنتوق شيريک مڽکوتوکن الله دڠن سسواتو يڠ لاءين.

کڤد مريک يڠ ممڤو ملاکوکن عبادة قربان، ڤنوهکنله دڠن کباجيقن برسام برݢوتوڠ-رويوڠ مڠوروسکن قربان. جاڠن ملاکوکن عملن مڠمبيل اوڤه اوروسن قربان، ننتي اکن مڠهيلڠکن روح کباجيقنڽ دان مڠورڠکن حق يڠ ڤاتوت دبهاݢيکن کڤد مريک يڠ برحق منريماڽ.

فرمان الله:

﴿قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ دِينٗا قِيَمٗا مِّلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٦١ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾

كاتاكنله، ’سسوڠݢوهڽ، توهنكو تله ممبريكن ڤتونجوق کڤداکو كجالن يڠ لوروس (بتول)، ياءيت اݢام يڠ بنر (إسلام)، اݢام إبراهيم يڠ لوروس، دان إبراهيم ايت بوکنله ترماسوق کالاڠن اورڠ-اورڠ مشرک.‘ کاتاکنله، ’سسوڠݢوهڽ سمبهيڠکو، عبادتکو (ترماسوق عبادة قربان)، هيدوڤکو دان ماتيکو هاڽ کران الله، توهن يڠ منجاديکن عالم دان منتدبيرڽ. تياد سکوتو باݢيڽ، دان دمکين ايتوله اکو دڤرينتهکن، دان اکو اياله اورڠ-اورڠ فرتام مڽره ديري (إسلام) کڤد الله. [سورة الأنعام: 161- 163]

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي االله!

نبي إبراهيم عليه السلام اياله تلادان سأورڠ يڠ براستقامة ممڤرتاهنکن عقيدة توحيد دان مننتڠ شيريک برتوهنکن يڠ لاءين درڤد الله. بݢيندا جوݢ مڠهادڤي راج يڠ ظاليم، نمرود يڠ ممرينته دنيا برلاݢق منجادي توهن، مڽستکن رعيت مڽمبهڽ، دان مڽمبه قاتوڠ برهالا سهيڠݢ إبراهيم دحکوم باکر ددالم اڤي يڠ بسر، نامون الله مڽلامتکنڽ دڠن معجزة.

کمودين، بݢيندا دهالاو اوليه ايهڽ دان راج يڠ ظاليم ايت، سهڠيݢ ترڤقسا برهجرة کنݢري يڠ جاءوه برسام کلوارݢ دان مريک يڠ برايمان برسامڽ.

کإسلامن إبراهيم عليه السلام داوجي اوليه الله اونتوق ملاکوکن اڤ-اڤ سهاج ڤرينته، ترماسوق مڠوربانکن انق کسايڠن سرتا ملتقکن انق دان استريڽ دمکة يڠ ترڤنچيل؛ تياد ماءنسي سرتا تياد مکانن دان مينومن، نامون تتڤ ڤرچاي کڤد رحمة الله دان کعاديلنڽ.

بݢيندا توروت دڤرينتهکن اوتنوق منديريکن کعبة يڠ منجادي قبلة کڤد سلوروه ماءنسي يڠ برعبادة کڤد الله، دسمڤيڠ دکورنياکن رزقي ماءنسي يڠ داتڠ دري سلوروه ڤلوسوق دنيا.

فرمان الله:

﴿وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٣٠ إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢﴾

دان سسياڤا يڠ بنچي کڤد اݢام إبراهيم، نسچاي دي ممبودوهکن ديريڽ سنديري. دان سسوڠݢوهڽ، کامي مميليه إبراهيم ددنيا منجادي رسول، دان دآخيرة ننتي، دي ترماسوق دالم کالڠن اورڠ-اورڠ يڠ صالح (تيڠݢي مرتبتڽ). ايڠتله اڤابيلا توهنڽ برکات کڤداڽ: ’سرهله ديريمو(إسلامله).‘ إبراهيم ممبالس: ’اكو إسلام کران توهن ڤنچيڤتا عالم دان ڤنتدبيرڽ.‘ إبراهيم برڤسن کڤد انق-انقڽ دان نبي يعقوب جوݢ برڤسن سڤرتيڽ: ’واهاي انق-انقکو، سسوڠݢوهڽ، الله تله مميليه کڤدمو ساتو اݢام (إسلام)، دان جاڠنله کامو ماتي ملاءينکن دالم کأداءن براݢام إسلام! [سورة البقرة: 130-132]

إسلام اياله اݢام سموا ڤارا انبياء. فهاميله بهوا إسلام ايت اياله مڽره ديري دڠن ممڤرهمباکن ديري کڤد الله دالم اوروسن عبادة دان چارا هيدوڤ. بوکن سهاج مڽمبه دالم ملاکوکن اوڤاچارا عبادة ترماسوق منولق سݢالا ايديولوݢي، تيوري، دان اوندڠ -اوندڠ يڠ تيدق دايذينكن اوليه الله يڠ دچيڤتا اوليه ماءنسي.

فرمان الله:

أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ … ٢١

اداكه مريك ممڤوڽاءي سكوتو-سكوتو (يِڠ لاءين درڤد الله) يڠ مڠادکن حکوم دالم ڤرکارا يڠ تيدق دايذينکن اوليه الله؟… [سورة الشُّورَى: 21]

فرمان الله:

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ … ٣١

مريك مِڠمبيل ڤدري-ڤدري دان ڤنديتا-ڤنديتا مريک منجادي توهن-توهن سلاءين الله (مڠوبه حکوم الله دان مڠاداکن حکوم ريکاءن سنديري)… [سورة التوبة: 31].

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي الله!

اوليه کران سموا اݢام مموجا نبي إبراهيم عليه السلام، مک اد دالم کالاڠن بوکن إسلام دان دسوکوڠ اوليه ببراڤ نݢارا إسلام يڠ سست منوبوهکن اݢام بهارو يڠ برنام اݢام أبراهام؛ مڠومڤولکن إسلام، يهودي، نصارى (کريستيان) دان مشرکين. الله تله منولق کومڤولن اين دڠن فرمانڽ:

مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٦٧

تيدق سکالي-کالي نبي إبراهيم مڠانوت اݢام يهودي، اݢام نصراني، تتاڤي دي مڠانوت اݢام إسلام، دان دي تيدق جوݢ مڠانوت اݢام مشرکين. [سورة آل عمران: 67]

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥

سسياڤ منچاري اݢام سلاءين درڤد إسلام نسچاي دي تيدق دتريما دان دآخيرة ننتي، دي ترماسوق دالم کالاڠن اورڠ-اورڠ يڠ روݢي. [سورة آل عمران: 85]

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِالآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

خطبة كدوا

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ،

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، وَلِلّٰهِ الۡحَمۡدُ.

أَشۡهَدُ أَن لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشۡهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهُۥ وَرَسُولُهُ. اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحۡبِهِ وَمَنۡ تَبِعَهُۥ وَنَصَرَهُ وَوَالَاهُ. أَمَّا بَعۡدُ:

فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، أُوصِيكُمۡ وَإِيَّاىَ بِتَقۡوَىٰ اللّٰهِ فَقَدۡ فَازَ الۡمُتَّقُونَ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيۡرَ الزَّادِ التَّقۡوَىٰ.

مسلمين دان مسلمات سكالين!

ماريله ڤد هاري راي اين، كيت مراساكن بتاڤ بسرڽ نعمة ايمان دان إسلام يڠ دكورنياكن كڤد كيت اوليه الله سبحانه وتعالى. هاڽ كماتين دالم ايمان دان إسلام سهاج يڠ درضاءي اوليه الله سباݢايمان فرمانڽ:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾

واهاي اورڠ-اورڠ يڠ برايمان، برتقواله كامو كڤد الله دڠن سبنر-بنر تقوى دان جاڠنله كامو ماتي ملاءينكن كامو دالم كأداءن براݢام إسلام. [سورة آل عمران: 102]

ڤد هاري اين جوݢ، هندقله كيت ايڠت بتاڤ بسرڽ نعمة ڤرساوداراءن يڠ دأنجوركن دالم إسلام. تندا إيمان سسأورڠ اياله دي كاسيه اکن ساودارا سأݢام دڠنڽ سباݢايمان دي كاسيه اکن ديريڽ سنديري. سبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

‌لَا ‌يُؤْمِنُ ‌أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

تيــدق برإيمان سسأورڠ دالم كالڠن كالين سهيڠݢ دي كاسيه اکن ساوداراڽ سباݢايمان دي كاسيه اکن ديريڽ سنديري. [رواية البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، نومبور 13، درڤد أنس بن مالك]

سهوبوڠن دڠن ايت، هندقله لاهير دالم هاتي ستياڤ اورڠ إسلام ڤراساءن سـديه ترهادڤ بلاء بنچان دان كسـوسهن يڠ منيمڤا اومت إسلام دسرات دنيا، سام اد مريک يڠ دتيمڤا ݢمڤا بومي، ڤڤرڠن، كميسكينن، كبولورن، ماهوڤون وباء ڤڽاکيت. بݢيتو جوݢ ترهادڤ اومت إســلام يڠ سدڠ دجاجه، دظالمي، دان دبونوه سرتا دتيندس سڤرتي يڠ سدڠ برلاكو دفلسطين، ميانمر، دان سباݢايڽ.

جــک تيدق ممڤو ممبنتو مريک دڠن واڠ ريڠݢيت دان تناݢ، سکورڠ-كورڠڽ ملالوءي دعـاء دان مناجة كڤد الله سوڤاي الله ممبريكن ڤرتولوڠن كڤد مريک دان ممبيبسكن مريک درڤد ڤندريتاءن دان كظالمن مأنسي يڠ دهادڤي ايت.

مسلمين دان مسلمات سكالين!

ڤد هاري يڠ موليا دان ڤنوه بركة اين، ماريله كيت ممباڽقكن اوچڤن صلوات دان سلام كأتس نبي محمد صـلى الله عليه وسلم يڠ تله مڽمڤايكن إسـلام كڤد كـيت ستله ملالوءي ڤلباݢاي بنتوق جـهاد دان ڤڠــربانن. تنــدا كاسيه كيت كڤد بݢيندا دراقمـكن ملالوءي اوچڤن صلوات دان سـلام سباݢاي مماتوهي ڤرينته الله دالم القرآن:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾

سسوڠݢوهڽ، الله دان ڤارا ملائكتڽ سنتياس برصلوات كأتس نبي. مک، واهاي اورڠ-اورڠ برإيمان، اوچڤكنله صـلوات دان ســلام كأتسڽ دڠن سوڠݢوه! [سورة الأحزاب: 56]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيۡتَ عَلَى إِبۡرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبۡرَاهِيمَ. وَبَارِكۡ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكۡتَ عَلَى إِبرَاهيمَ وَعَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ فِى الۡعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللّٰهُمَّ اغۡفِرۡ لِلۡمُؤۡمِنِينَ وَالۡمُؤۡمِنَاتِ وَالۡمُسۡلِمِينَ وَالۡمُسۡلِمَاتِ الۡأَحۡيَآءِ مِنۡهُمۡ وَالۡأَمۡوَاتِ. رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَذُنُوبَ وَالِدِينَا وَارۡحَمۡهُمۡ كَمَا رَبَّوۡنَا صِغَارًا. رَبَّنَا اغۡفِرۡلَنَا وَلِإِخۡوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالۡإِيمَانِ، وَلَا تَجۡعَلۡ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

اللّٰهُمَّ أَعِزَّ الۡإِسۡلَامَ وَالۡمُسۡلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرۡكَ وَالۡمُشۡرِكِين، وَالنِّفَاقَ وَالۡمُنَافِقِينَ، وَالظُّلۡمَ وَالظَّالِمِينَ. اللّٰهُمَّ إِنَّا نَجۡعَلُكَ فِى نُحُورِ أَعۡدَآئِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنۡ شُرُورِهِمۡ. اللّٰهُمَّ رُدَّ كَيۡدَهُمۡ عَلَى نُحُورِهِمۡ. اللّٰهُمَّ بَدِّدۡ شَمۡلَهُمۡ وَفَرِّقۡ جَمۡعَهُمۡ وَشَتِّتۡ كَلِمَتَهُمۡ وَزَلۡزِلۡ أَقۡدَامَهُمۡ، وَسَلِّطۡ عَلَيۡهِمۡ كَلۡبًا مِنۡ كِلَابِكَ.

اللّٰهُمَّ انۡصُرۡ إِخۡوَانَنَا الۡمُجَاهِدِينَ وَالۡمُسۡتَضۡعَفِينَ فِى فَلَسۡطِينَ، وَفِى غَزَّةِ، وَفِى الۡعِرَاقِ، وَفِى سُورِيَا، وَفِى كَشۡمِير، وَفِى كُلِّ مَكَانٍ. اللّٰهُمَّ قَوِّ عَزَائِمَهُمۡ، وَاجۡمَعۡ كَلِمَتَهُمۡ، وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَهُمۡ، وَانۡصُرۡهُمۡ عَلَى أَعۡدَآئِهِمۡ.

اللّٰهُمَّ آتِ أَنۡفُسَنَا تَقۡوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنۡتَ خَيۡرُ مَنۡ زَكَّاهَا، أَنۡتَ وَلِيُّهَا وَمَوۡلَاهَا. اللّٰهُمَّ أَرِنَا الۡحَقَّ حَقًّا وَارۡزُقۡنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الۡبَاطِلَ بَاطِلًا وَارۡزُقۡنَا اجۡتِنَابَهُ. اللّٰهُمَّ أَصۡلِحۡ سُلۡطَانَنَا، وَأَئِمَّتَنَا وَوُلَاةَ أُمُورِنَا، وَاجۡعَلۡ وِلَايَتَنَا فِى مَنۡ خَافَكَ وَاتَّقَاكَ يَا رَبَّ الۡعَالَمِينَ.

رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ. رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ.

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحۡبِهِ وَسَلَّمۡ. وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِينَ.

اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، اللّٰهُ أَكۡبَرُ، وَلِلّٰهِ الۡحَمۡدُ.

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